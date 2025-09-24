Marco Antonio Vázquez Villanueva

El mensaje…

El próximo 1 de octubre cumplirá tres años la actual administración y habrá un informe de labores, del mismo dirán, con mucha razón, que es una rendición de cuentas, además voluntaria, que lo importante serán los números en materia de seguridad pública que detallan un avance considerable, las obras en los puertos de Matamoros y el de Altamira, la nueva infraestructura en salud, la segunda línea del acueducto entre la presa Vicente Guerrero y la capital del Estado, eso más otros datos que se han dado a conocer en los tres años de este gobierno de Américo Villarreal, pero le insisto, eso le dirán que es lo importante y, sin embargo, lo trascendente será otra cosa, el mensaje político, las señales a los consentidos y consentidas, sobre todo, saber si da la voz de arranque a su sucesión una vez que se entiende que su administración llega a lo más alto y por lo sentido común lo que sigue es preparar la bajada.

Hablará Américo, en un evento a desarrollarse en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón de Ciudad Victoria el siguiente miércoles, sin duda, del humanismo, hostigará a los gobiernos neoliberales que se ensañaron con los tamaulipecos, mostrará los peores pecados que cometió el PRIAN como gobierno, pero le insisto, lo trascendente es a dónde hemos llegado, su reflexión, su visión de Tamaulipas y lo que nos espera, sí en materia administrativa, pero más en lo político.

Sin duda habrá que hablar de ideología, marcar las diferencias entre la transformación, el humanismo y el periodo neoliberal, porque el evento lo amerita, no se puede soslayar que Américo es gobernador con visión de Estado, que hace mucho futuro y proyectos, pero siempre está en el presente y lo posible, además va viendo de reojo o por el espejo y en el se puede notar como los protagonistas del pasado siguen vivos, pretendiendo regresar a los presupuestos y el poder en las próximas elecciones, por tanto, hay que darles un coscorrón.

Le insisto, Américo Villarreal tiene datos que presumir, pero también la ideología de su gobierno que contrasta con lo rapaz del pasado que se les notaba a miles de kilómetros, ellos, los gobernadores anteriores, no podían hablar de humanismo porque lo único prosperó fueron sus cuentas bancarias.

En lo personal considero que lo más importante será remarcar la ideología en el discurso de esta clase de eventos, vale la pena para que la población haga sus propias valoraciones, el pueblo es inteligente y sabrá de que le hablan en la medida de los beneficios que haya obtenido o los daños que reciba o le hayan asestado y aquí encontramos la razón del porque la administración anterior, la del prófugo, no pudo ponerse la camiseta azul ni hablar de proyectos ideológicos de gobierno, no los tenían, no podían presentarse en público a hablar de dólares y más dólares que engruesaban sus cuentas bancarias al grito de viva la derecha.

Llegó este gobierno a la mitad de su periodo, a lo más alto del mismo en tiempo, lo hará el próximo primero de octubre con un recuento del avance de la transformación que vive Tamaulipas, podrá destacar la reducción de la incidencia delictiva y no con sus números sino con los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también obras y demás porque no hay que olvidar que la presidenta Claudia Sheinbaum vendrá a inaugurar hospitales próximamente, entonces también puede presumir la mejora en infraestructura hospitalaria, con los Hospitales de Madero y Tampico.

Para los de la capital la buena noticia será la segunda línea del acueducto que resolverá el abasto de agua, problema que tenemos sufriendo casi 15 años y que los dos anteriores gobernadores no quisieron atender, y ya le decía, están las obras del Puerto del Norte en Matamoros y la moderna autopista Ocampo-El Mante, a punto de concluirse.

Por si ello fuera poco, Américo igual puede presumir el respaldo de la presidenta, hasta el cariño, porque hay que decirlo, en 30 años ningún exgobernador había logrado por lo menos un elogio de un mandatario nacional, al contrario, los ningunearon y a los tamaulipecos nos olvidaron.

Concluyó, aún con los números a favor lo más esperado del informe, por la clase política y la sociedad enterada, será su mensaje, la forma, los guiños a los actores políticos, la forma como habrá de abordarse lo político, porque esa es otra realidad, Américo no se ha equivocado, sabe de diagnósticos y seguro entienden que los tiempos de comenzar la sucesión ya se han llegado…

INAUGURAN GOBERNADOR Y RECTOR DÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UAT… El gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, pusieron en marcha las actividades del Día de la Investigación UAT 2025, que reunió a la comunidad científica universitaria con el objetivo de acercar la ciencia y la innovación a las y los jóvenes estudiantes de la entidad.

En la jornada, desarrollada en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria, el mandatario estatal reafirmó, junto al rector, su apoyo a las actividades científicas que impulsa la casa de estudios, destacando el papel esencial de la institución en la formación de profesionistas que contribuyen al bienestar colectivo y al desarrollo del estado.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, y el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés García, así como autoridades universitarias, el rector Dámaso Anaya agradeció al gobernador su respaldo que ha permitido consolidar proyectos estratégicos y generar más oportunidades para la juventud tamaulipeca.

En el Día de la Investigación UAT 2025 participaron unidades académicas y facultades de la zona centro y norte del estado mediante 26 módulos de exhibición, lo que representó un escaparte para la divulgación de la ciencia en proyectos sobre temáticas sociales, de salud, ambientales, tecnológicas y de innovación educativa, entre otros.

En la sede Victoria, las y los investigadores universitarios compartieron con entusiasmo sus hallazgos y procesos de investigación con estudiantes de educación media superior de distintas instituciones, quienes tuvieron la oportunidad de recorrer los módulos, interactuar directamente con los equipos de trabajo y conocer de primera mano cómo la ciencia responde a los retos de la sociedad.

La edición 2025 contempla también una segunda sede en Tampico, a celebrarse el próximo 30 de septiembre, donde se instalarán 20 estands de investigación con la participación de académicos de la zona sur de la UAT.

Más allá de la exposición de proyectos, este evento constituye un espacio de interacción formativa, que inspira a las nuevas generaciones a sumarse al quehacer científico, fortaleciendo así la misión de la UAT de vincular la educación superior con las necesidades sociales y productivas de la entidad.

EMBAJADOR DE LA UNIÓN EUROPEA DE GIRA POR TAMAULIPAS. Con propósito de fortalecer los vínculos de cooperación, comercio e inversión entre la Unión Europea y Tamaulipas, el embajador de la Unión Europea en México Francisco André, inició en esta ciudad una visita oficial de tres días a la entidad, acompañado de una delegación diplomática y técnica de alto nivel.

La secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, destacó la relevancia para Tamaulipas de fortalecer la relación con Europa: “Esta visita refleja el interés mutuo por construir una relación más cercana y dinámica entre la administración del gobernador Américo Villarreal con la Unión Europea y abre nuevas rutas de colaboración para que nuestras regiones empresariales, industriales y académicas trabajen juntas por el desarrollo sostenible y la prosperidad compartida.”

Dijo que para Tamaulipas, Europa es un socio estratégico: “hoy contamos con 89 empresas de 10 países de la Unión Europea, que han invertido más de 12 mil millones de dólares en nuestro estado, reflejo de la confianza en nuestro potencial”.

En el primer día de su agenda, el embajador visitó las instalaciones del Puerto Norte de Matamoros, uno de los proyectos estratégicos del Gobierno del Estado para detonar el desarrollo económico del norte tamaulipeco, y pudo constatar que ya está listo para ser una plataforma clave para la integración logística con América del Norte y Europa.

Durante el recorrido se destacó el potencial de esta infraestructura para atender sectores como energía, manufactura avanzada y comercio exterior, así como su relevancia en el contexto del nearshoring y la relocalización de cadenas de valor globales.

Posteriormente, el embajador sostuvo un encuentro con representantes del sector empresarial de Matamoros, en el que se abordaron oportunidades de cooperación en sectores como energías limpias, infraestructura, tecnologías de la información, educación e innovación productiva.

La agenda del embajador incluirá también reuniones con representantes del Gobierno del Estado, visitas a centros académicos, encuentros con actores económicos y recorridos por proyectos estratégicos en diferentes regiones de la entidad.

SE INICIA EN CIUDAD VICTORIA OTRA OBRA DE PAVIMENTACIÓN… Con el banderazo de arranque, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez puso en marcha la obra de rehabilitación y pavimentación de carpeta asfáltica en beneficio de 5,180 habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, alumnos, padres de familia y personal docente de la escuela “María Isabel Mata Alvarado”.

En compañía de su esposa Lucy de Gattás, integrantes del Cabildo local y equipo de trabajo, hizo acto de presencia en la calle Avenida Central para refrendar el compromiso de su gobierno, de continuar mejorando la movilidad y calidad de vida de las familias victorenses en la zona urbana y rural del municipio.

“Vamos a seguir tocando puertas para conseguir más recursos para nuestra hermosa ciudad Victoria”, dijo Gattás Báez al dar el banderazo de inicio de obra a la maquinaria que retirará el pavimento dañado en una superficie de 3,472 metros cuadrados, entre Eje Vial y calle 27 Lauro Rendón.

A nombre de los beneficiarios, la señora Irma Pérez Castro dio emotivo recibimiento al alcalde la Capital de Tamaulipas, a quién agradeció “la voluntad de dar solución a la problemática vial”, expresión a la que sumó el Prof. Silvestre Reyes Ornelas, Director de la primaria María Isabel Mata Alvarado, en representación de la comunidad escolar.

