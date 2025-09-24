Inicia Municipio una obra más de pavimentación en la colonia Lázaro Cárdenas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el banderazo de arranque, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez puso en marcha la obra de rehabilitación y pavimentación de carpeta asfáltica en beneficio de 5,180 habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, alumnos, padres de familia y personal docente de la escuela “María Isabel Mata Alvarado”.

En compañía de su esposa Lucy de Gattás, integrantes del Cabildo local y equipo de trabajo, hizo acto de presencia en la calle Avenida Central para refrendar el compromiso de su gobierno, de continuar mejorando la movilidad y calidad de vida de las familias victorenses en la zona urbana y rural del municipio.

“Vamos a seguir tocando puertas para conseguir más recursos para nuestra hermosa ciudad Victoria”, dijo Gattás Báez al dar el banderazo de inicio de obra a la maquinaria que retirará el pavimento dañado en una superficie de 3,472 metros cuadrados, entre Eje Vial y calle 27 Lauro Rendón.

A nombre de los beneficiarios, la señora Irma Pérez Castro dio emotivo recibimiento al alcalde la Capital de Tamaulipas, a quién agradeció “la voluntad de dar solución a la problemática vial”, expresión a la que sumó el Prof. Silvestre Reyes Ornelas, Director de la primaria María Isabel Mata Alvarado, en representación de la comunidad escolar.