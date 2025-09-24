Inicia Municipio una obra más de pavimentación en la colonia Lázaro Cárdenas
Con el banderazo de arranque, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez puso en marcha la obra de rehabilitación y pavimentación de carpeta asfáltica en beneficio de 5,180 habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, alumnos, padres de familia y personal docente de la escuela “María Isabel Mata Alvarado”.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria.- Con el banderazo de arranque, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez puso en marcha la obra de rehabilitación y pavimentación de carpeta asfáltica en beneficio de 5,180 habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, alumnos, padres de familia y personal docente de la escuela “María Isabel Mata Alvarado”.
En compañía de su esposa Lucy de Gattás, integrantes del Cabildo local y equipo de trabajo, hizo acto de presencia en la calle Avenida Central para refrendar el compromiso de su gobierno, de continuar mejorando la movilidad y calidad de vida de las familias victorenses en la zona urbana y rural del municipio.
“Vamos a seguir tocando puertas para conseguir más recursos para nuestra hermosa ciudad Victoria”, dijo Gattás Báez al dar el banderazo de inicio de obra a la maquinaria que retirará el pavimento dañado en una superficie de 3,472 metros cuadrados, entre Eje Vial y calle 27 Lauro Rendón.
A nombre de los beneficiarios, la señora Irma Pérez Castro dio emotivo recibimiento al alcalde la Capital de Tamaulipas, a quién agradeció “la voluntad de dar solución a la problemática vial”, expresión a la que sumó el Prof. Silvestre Reyes Ornelas, Director de la primaria María Isabel Mata Alvarado, en representación de la comunidad escolar.