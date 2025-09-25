Realizan reunión ordinaria de Comapa Victoria, con presencia de Raúl Quiroga y Blanca Anzaldúa

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El presidente municipal Eduardo Gattás informó que se llevó a cabo la 5ª Reunión Ordinaria del Consejo de Administración de Comapa Victoria, junto al secretario de Recursos Hidráulicos Raúl Quiroga Álvarez, y la diputada local Blanca Anzaldúa; además de representantes de los tres órdenes de gobierno.

En este encuentro, señaló, el gerente general Fernando García Fuentes y su equipo presentaron los avances de las áreas técnica, administrativa y comercial, además de los estados financieros del organismo.

Se revisaron las acciones para ampliar la cobertura de medición del consumo de los usuarios y se presentaron nuevas estrategias que buscan modernizar y hacer más eficiente el servicio.