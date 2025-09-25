Realizan reunión ordinaria de Comapa Victoria, con presencia de Raúl Quiroga y Blanca Anzaldúa

Se revisaron las acciones para ampliar la cobertura de medición del consumo de los usuarios y se presentaron nuevas estrategias que buscan modernizar y hacer más eficiente el servicio.

25 septiembre, 2025
Menos de un minuto

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El presidente municipal Eduardo Gattás informó que se llevó a cabo la 5ª Reunión Ordinaria del Consejo de Administración de Comapa Victoria, junto al secretario de Recursos Hidráulicos Raúl Quiroga Álvarez, y la diputada local Blanca Anzaldúa; además de representantes de los tres órdenes de gobierno.

En este encuentro, señaló, el gerente general Fernando García Fuentes y su equipo presentaron los avances de las áreas técnica, administrativa y comercial, además de los estados financieros del organismo.

Se revisaron las acciones para ampliar la cobertura de medición del consumo de los usuarios y se presentaron nuevas estrategias que buscan modernizar y hacer más eficiente el servicio.

25 septiembre, 2025
Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Consolida SEDUMA acciones para recuperar la laguna La Escondida en Reynosa

25 septiembre, 2025

Inicia Municipio una obra más de pavimentación en la colonia Lázaro Cárdenas

24 septiembre, 2025

Destaca gobernador compromiso de la UAT con el bienestar social de Tamaulipas

24 septiembre, 2025

Pone en marcha Salud Campaña Intensiva de Vacunación contra el VPH 2025

24 septiembre, 2025
Botón volver arriba