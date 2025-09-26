Recibe COMAPA Victoria nuevo equipamiento

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con nuevo equipamiento para un mejor servicio de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez entregó 15 nuevas motocicletas al gerente del organismo Fernando García Fuentes.

En el evento protocolario, el Secretario de Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado Raúl Quiroga Álvarez, y la diputada local Blanca Anzaldúa Nájera, acompañaron al alcalde victorense en el banderazo de salida de las nuevas unidades.

Con esta acción que transforma Victoria y la intensidad con que trabaja el alcalde Eduardo Gattás Báez, se da un paso más al fortalecimiento de una de las áreas más sensibles y estratégicas para el bienestar de la ciudad y sus habitantes como es COMAPA Victoria.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso de modernizar y dignificar los servicios con responsabilidad y con resultados, contando siempre con el gran respaldo de nuestro Gobernador Américo Villarreal Anaya”, destacó Gattás Báez quien esta misma semana entregó a la COMAPA un camión vactor.

Victoria se ha levantado del destrozo financiero en el que lo tenían y ha sido gracias al trabajo, a la disciplina financiera y al gran esfuerzo del alcalde Eduardo Gattás Báez, aseguró el Gerente General Fernando García Fuentes.