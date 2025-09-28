Abre la UAT convocatoria para estudiar la prepa en línea

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) abrió la convocatoria para ingresar al Programa de Bachillerato Virtual, que dará la oportunidad de estudiar en un modelo flexible, innovador y transformador en el nivel medio superior.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, dio a conocer la apertura de este programa reafirmando el compromiso de ampliar la cobertura de bachillerato en beneficio de los jóvenes, y de brindar un acceso equitativo a quienes, por alguna razón, no han podido concluir sus estudios de preparatoria.

Explicó que, el nuevo modelo, aprobado recientemente por la Asamblea Universitaria, está dirigido a personas mayores de 18 años que no han concluido sus estudios de preparatoria y que buscan una alternativa accesible para avanzar en su preparación académica.

Dijo que la preparatoria en línea permitirá que estudiantes de Tamaulipas, y de cualquier parte del país, se integren a este esquema formativo, diseñado para responder a las necesidades actuales de la sociedad.

El plan de estudios tiene una duración de dos años en modalidad cuatrimestral, mediante asignaturas en humanidades, ciencias exactas, sociales, naturales y de la salud, incorporando ejes de innovación, sostenibilidad, cultura digital, ética y derechos humanos, lo que consolida un modelo flexible e innovador que impulsa habilidades críticas, creativas y tecnológicas.

El proceso de registro permanecerá abierto hasta el 19 de octubre de 2025 a través del sitio oficial: https://bachilleratovirtual.uat.edu.mx, donde también puede ser consultada la convocatoria.

Los aspirantes deberán contar con certificado de secundaria, acta de nacimiento, CURP, RFC, identificación oficial y una fotografía digital. Es indispensable disponer de equipo de cómputo o dispositivo móvil con acceso a internet.

El curso propedéutico de inducción será del 20 de octubre al 14 de noviembre de 2025, en el cual recibirán orientación y capacitación para familiarizarse con el entorno digital y con el modelo de educación virtual. Las inscripciones se llevarán a cabo del 17 de noviembre de 2025 al 16 de enero de 2026, y el primer semestre dará inicio en enero de 2026.