Atiende municipio de Victoria afectaciones por las lluvias
Para restaurar calles y vialidades afectadas por el escurrimiento pluvial, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Victoria realizó intenso operativo de rastreo y retiro de material de asolve en calles y avenidas de distintos sectores de la ciudad.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Con maquinaria pesada, levantó piedra y tierra acumulada que obstruia la vialidad en calles de las colonias Héroes de Nacozari, Álvaro Obregón, Estrella, La Presita y tramos de la carretera interejidal.
Por la misma problemática, atendió reportes ciudadanos en el boulevard Emilio Portes Gil, fraccionamientos Vergel, Sierra Madre y colonia La Huerta con intenso trabajo de limpieza para restablecer la circulación vial.
Con trabajo de bacheo provisional, mejoró la superficie de rodamiento en las colonias Pedro Sosa, Vista Hermosa, Américo Villarreal, Fracc. Zozaya, Calzada de Tamatán, Centro Universitario y Avenida del Estudiante.