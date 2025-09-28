Dará su informe ciudadano por 4 años de resultados Lalo Gattás
El informe ciudadano de 4 años de resultados del alcalde Eduardo Gattás Báez se realizará este lunes 29 de septiembre, en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Victoria.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
El trascendental evento iniciará a las 6:00 de la tarde con los honores a los símbolos patrios y posteriormente el presidente municipal, emitirá un mensaje a la ciudadanía donde dará a conocer los avances alcanzados en este primer año de su segunda gestión administrativa en Victoria.
Gattás Báez informará de los avances y logros de su gobierno, así como los proyectos que estará impulsando en coordinación con el gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya y la presidenta de México Claudia Sheinbaum, en beneficio de los habitantes de la Capital y Corazón de Tamaulipas.
Entre ellos la construcción de la segunda línea del acueducto, la próxima instalación del puerto seco, inversión en vialidades, servicios públicos, desarrollo económico y social, que llevará a Victoria al siguiente nivel de la transformación.
“Entregamos el primer informe por escrito al Cabildo como lo marca la ley y ahora lo haremos ante el pueblo de Victoria, para dar a conocer lo que juntos hemos hecho este año, el proyecto de gobierno para el próximo año y el recuento de los 4 años que tenemos al frente de la administración municipal”, señaló Eduardo Gattás Báez.