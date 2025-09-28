Emite SABG 130 sanciones por faltas administrativas “no graves”

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de Tamaulipas, avanza en la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas.

Norma Angélica Pedraza Melo, titular de esta dependencia, dio a conocer la emisión de 130 sanciones por faltas administrativas “no graves”, que corresponden al avance de las autoridades resolutoras de esta dependencia en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2022 al 25 de septiembre de 2025.

“En estas resoluciones emitidas se ha cuidado el debido proceso, y las sanciones impuestas corresponden a 86 casos de inhabilitación, 15 de suspensión y 29 amonestaciones impuestas a servidores y exservidores públicos de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo”, dijo.

“Las faltas en las que incurrieron las 130 personas servidoras públicas sancionadas arrojan 77 casos por omisión de declaración patrimonial, 49 por incumplimiento de las atribuciones y funciones que mandata el marco legal para actuar, tres por incumplimiento en los actos de entrega-recepción y un caso por acoso sexual”, agregó la secretaria Anticorrupción Norma Angélica Pedraza Melo.

Lo anterior, explicó, refleja el fortalecimiento en la imposición de sanciones por faltas administrativas “no graves”, optimizando los procesos de resolución de expedientes con insumos jurídicos sólidos que aseguran que las determinaciones se realicen con estricto apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, observando los principios de debido proceso, respeto a los derechos humanos, legalidad y presunción de inocencia en las investigaciones administrativas.

Por último, señaló que estos avances dan cuenta del resultado de los cambios legislativos y el fortalecimiento institucional en el marco del combate a la corrupción e impunidad del Gobierno de Tamaulipas al servicio del pueblo.