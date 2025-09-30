Inicia reclutamiento laboral para la caseta Victoria-Jaumave con 76 vacantes

30 septiembre, 2025
1 minuto de lectura

Redacción Infonorte

Jaumave, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer el empleo formal y dinamizar la economía de la región del altiplano, arrancó en el municipio de Jaumave el proceso de reclutamiento laboral para cubrir 76 vacantes destinadas a la operación de la caseta Victoria-Jaumave.

Esta acción representa una oportunidad concreta para las y los habitantes de la zona que buscan incorporarse al mercado de trabajo en condiciones dignas y seguras.

La estrategia es impulsada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bajo el liderazgo de su titular, Luis Gerardo Illoldi Reyes, y con la participación de la Subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Martínez Molano, quienes refrendan el compromiso de acercar a la población opciones de empleo que contribuyan al bienestar familiar y al desarrollo productivo de la región.

Illoldi Reyes señaló que la coordinación entre autoridades estatales, el sector privado y la comunidad local ha sido fundamental para poner en marcha este proceso que ofrece a las y los solicitantes la posibilidad de acceder a un ingreso estable y a prestaciones de ley, fortaleciendo así la economía de Jaumave y zonas aledañas.

Explicó que los puestos van desde personal operativo, administrativo y diversos mandos, con sueldos superiores a los que marca la ley, lo cual es un aliciente para habitantes no solo del municipio de Jaumave, también de Ciudad Victoria, Palmillas, Miquihuana, Bustamante y Tula.

Por último señaló, que las acciones reflejan el impulso de un gobierno humanista y de transformación, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que prioriza la creación de empleos dignos y la inclusión laboral como pilares para el desarrollo integral de Tamaulipas.

