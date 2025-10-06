Amplía Salud red de ambulancias en Jiménez, Soto la Marina y Aldama

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Para fortalecer la atención médica en las diferentes regiones del estado, por instrucciones del gobernador, Américo Villarreal Anaya, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, realizó la entrega de tres ambulancias para los municipios de Jiménez, Soto la Marina y Aldama.

Con esta entrega, se mejora la Red de Atención Interhospitalaria, se amplía la cobertura de los servicios de urgencias en las carreteras y municipios de Tamaulipas, así como se garantiza una atención inmediata y de calidad para los pacientes.

Acompañado por las alcaldesas de Jiménez, Corina Garza Arreola; de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez; y de Aldama, María Noemí Sosa Villarreal; así como del titular del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Carlos González Castro, el secretario de Salud visitó los municipios de Jiménez y Soto la Marina para realizar la entrega de manera personal y fue en el estacionamiento de la dependencia estatal que se efectuó el traspaso de la unidad a la presidenta municipal de Aldama.

“Con estas acciones se fortalece la atención médica en las diferentes regiones del estado, se incrementa la efectividad de la respuesta a la emergencia para aumentar la sobrevida de los pacientes, se mejora y aprovecha los recursos destinados a los servicios de salud que el doctor Américo Villarreal Anaya otorga para una atención oportuna, eficaz y con sentido humano”, destacó Hernández Navarro.

Estas ambulancias proporcionan servicio interhospitalario y garantizan la conexión con las unidades de salud como son los centros de salud, hospitales y hospitales de especialidad, lo que aumenta la conectividad y la eficacia de movimiento de los pacientes, no solo en lo que respecta al vehículo, también en la seguridad y la atención del mismo.