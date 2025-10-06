Asume Enrique Dena Salgado Subsecretaría de Operaciones de la Guardia Estatal

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una ceremonia de toma de protesta y posesión al cargo, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, dio la bienvenida al maestro Enrique Dena Salgado como subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal.

“El cargo que hoy asume demanda, visión estratégica, capacidad de coordinación y sensibilidad social, se trata de un desafío que implica garantizar la tranquilidad ciudadana, fortalecer la confianza en nuestras instituciones y trabajar día a día por un entorno de paz y justicia”, manifestó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

Además de rendir protesta ante el personal operativo y administrativo que integra la SSPT, el subsecretario de operaciones de la Guardia Estatal recibió del titular de esta dependencia el nombramiento oficial del cargo otorgado por el gobernador, Américo Villarreal Anaya, en el cual releva al general Alex Melgarejo Torres, quien encabezó la subsecretaría durante la primera mitad del sexenio.

“Su incorporación representa un hecho de gran relevancia para nuestra institución y para la sociedad tamaulipeca, ya que se trata de un profesional con amplia experiencia, trayectoria reconocida, y un profundo compromiso con el servicio”, externó el secretario.