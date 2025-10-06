Disfrutan familias “Una Noche en el Museo”

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Desde dinosaurios hasta un astronauta moderno, pasando por épicos eventos históricos, los asistentes disfrutaron de “Una Noche en el Museo”, un fascinante espectáculo en el Museo de Historia Natural (Tamux).

“‘Una Noche en el Museo’ no fue solo un evento, sino un viaje que conectó generaciones y encendió la imaginación”, señaló Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

“Este espectáculo vibrante no solo deslumbró, sino que despertó la curiosidad de grandes y pequeños, fusionando ciencia, historia y magia en una experiencia inolvidable”, refirió.

El funcionario estatal dijo que, por medio de estos proyectos, se impulsa el conocimiento de una manera entretenida y que todo esto es posible con el apoyo de una sociedad participativa y colaborativa.

Expresó que el recorrido por las instalaciones del Museo Tamux envolvió a los visitantes en una narrativa épica que abarcó momentos clave de la humanidad.

“Donde los dinosaurios cobraron vida para asombrar a niñas, niños y sus familias, quienes también bailaron con un carismático cavernícola y disfrutaron de momentos llenos de diversión y alegría”, concluyó el vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).