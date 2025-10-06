Donan lentes y armazones a elementos de la Guardia Estatal

En esta etapa, más de 50 policías recibieron sus armazones con lentes tras ser evaluados en una campaña integral de salud.

6 octubre, 2025
Menos de un minuto

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Resultado de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y organizaciones civiles como la Iglesia Amor Viviente de Ciudad Victoria, personal de la Guardia Estatal recibió una donación de lentes que les fueron entregados de forma gratuita.

En esta etapa, más de 50 policías recibieron sus armazones con lentes tras ser evaluados en una campaña integral de salud.

Para coordinar la entrega, personal del Departamento de Medicina de la Dirección de Administración de Personal de la SSPT estuvo presente realizando las gestiones necesarias para la recepción.

Trabajando de la mano con la sociedad civil organizada, la SSPT continúa avanzando para consolidar el segundo piso de la transformación en la entidad.

6 octubre, 2025
Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Orquestas de la UAT y Guardia Nacional celebran el folclor mexicano

6 octubre, 2025

DIF Victoria participa en Asamblea de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”

6 octubre, 2025

En 4 años, Pasos por la Educación del DIF ha beneficiado a 8 mil 500 niñas y niños

6 octubre, 2025

Refuerza la UAT protocolos de seguridad y atención integral de sus estudiantes

6 octubre, 2025
Botón volver arriba