Donan lentes y armazones a elementos de la Guardia Estatal

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Resultado de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y organizaciones civiles como la Iglesia Amor Viviente de Ciudad Victoria, personal de la Guardia Estatal recibió una donación de lentes que les fueron entregados de forma gratuita.

En esta etapa, más de 50 policías recibieron sus armazones con lentes tras ser evaluados en una campaña integral de salud.

Para coordinar la entrega, personal del Departamento de Medicina de la Dirección de Administración de Personal de la SSPT estuvo presente realizando las gestiones necesarias para la recepción.

Trabajando de la mano con la sociedad civil organizada, la SSPT continúa avanzando para consolidar el segundo piso de la transformación en la entidad.