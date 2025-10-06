Fomenta SEDUMA conservación de cactáceas en altiplano tamaulipeco

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Tula, Tamaulipas.- Con la participación entusiasta de más de mil 200 niñas y niños de 30 escuelas, se llevó a cabo la clausura del programa “Conservación de Cactáceas en el Altiplano Tamaulipeco”, una iniciativa que impulsa el amor por la flora endémica y la identidad regional desde las aulas.

La estrategia, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) en línea con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, busca fortalecer la educación ambiental y proteger especies nativas que son orgullo de Tamaulipas y de México.

La titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, destacó que, “aquí crecen especies únicas de cactáceas que forman parte de nuestro patrimonio natural. Muchas de ellas enfrentan amenazas por la pérdida de hábitat o el comercio ilegal, y por eso estamos trabajando en su conservación, restauración y aprovechamiento responsable”.

En su mensaje, la funcionaria exhortó a seguir sumando esfuerzos: “Sigamos trabajando juntos, gobierno, escuela y comunidad. Sigamos defendiendo lo que nos pertenece, nuestra tierra, nuestra agua, nuestra biodiversidad. Porque cada cactácea que protegemos, cada especie que resguardamos es un acto de amor por Tamaulipas”.

El alcalde de Tula, René Lara Cisneros, refrendó su compromiso con estas acciones, “desde la presidencia municipal refrendamos nuestro compromiso de seguir apoyando iniciativas que promuevan la educación ambiental y fortalezcan nuestra identidad. Estoy convencido de que sembrando conciencias en las nuevas generaciones estamos asegurando un futuro más estable para todos”.

Por su parte, la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz subrayó la importancia del programa al afirmar que “ha sido clave para que niñas y niños conozcan el valor de estas plantas y la importancia de cuidar las áreas naturales de nuestra tierra”.

En el evento se contó con la asistencia de la presidenta del DIF Municipal, Macarena Inurrigarro Garza; el director de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Naturales Protegidas de la SEDUMA, Daniel Alejandro Peñaloza Medellín; la representante de la SET, Gema Yamile Márquez de León y el representante de la Secretaría General de Gobierno, Saúl Medrano Maidón.

Este esfuerzo se suma a una estrategia ambiental más amplia que abarca la protección de manglares en la costa, programas binacionales de calidad del aire y del agua en la frontera, proyectos de movilidad sustentable en la zona conurbada y la conservación de especies endémicas en el Altiplano.

Para finalizar, la titular de SEDUMA, dijo que Tamaulipas avanza en la ruta de un desarrollo sostenible que fortalece la identidad regional y siembra conciencia ambiental en las nuevas generaciones.