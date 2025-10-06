Impulsa la UAT divulgación de la ciencia con el Día de la Investigación

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Día de la Investigación, en el Centro Universitario Sur, con el propósito de fortalecer la investigación universitaria y fomentar su divulgación entre la comunidad juvenil de Tamaulipas.

El evento, desarrollado en el Gimnasio Multidisciplinario, reunió alrededor de 100 investigadores universitarios y a más de 300 estudiantes de nivel superior, quienes participaron en dinámicas, recorridos y exposiciones.

La jornada incluyó la instalación de 20 estands, conformados por equipos de investigadores y académicos de distintas facultades del campus Tampico, quienes presentaron proyectos y avances en diversas áreas del conocimiento, tales como ciencias de la salud, ingenierías, ciencias sociales y humanidades, diseño, arte y sustentabilidad.

Cada propuesta evidenció el impacto de la investigación universitaria en la atención de problemáticas reales y en el desarrollo de soluciones aplicables a la sociedad.

Las actividades se complementaron con exposiciones interactivas, talleres y dinámicas, orientadas a despertar el interés de las y los estudiantes por la investigación y la innovación tecnológica.

En la ceremonia inaugural estuvo, en representación del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, el secretario de Investigación y Posgrado, Fernando Leal Ríos, quien destacó la importancia de organizar estas actividades para invitar a las y los jóvenes a acercarse a la ciencia que genera la casa de estudios como una oportunidad para transformar su entorno.

El Día de la Investigación forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, dando continuidad a la jornada realizada recientemente en Ciudad Victoria, donde también se congregaron más de 300 estudiantes de nivel medio superior en actividades de divulgación científica.

Con estas iniciativas, la UAT reafirma su compromiso de vincular la investigación con el desarrollo social y de fomentar entre las nuevas generaciones una cultura científica orientada a responder a los retos de Tamaulipas y del país.