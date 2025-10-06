Realiza SST Campaña Intensiva de Prevención de Cáncer de Mama

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los tumores malignos de mama representan el cáncer más frecuente en la mujer, por ello es necesario priorizar las revisiones periódicas, la autoexploración, el examen clínico, y en su momento la mastografía.

Lo anterior lo informó la jefa del Departamento de Cáncer de la Mujer, Norma Virginia García Castellanos, quien señaló que en base a lo anterior y por instrucción del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, la dependencia estatal fortalece e incrementa las actividades preventivas para detectar de manera temprana el cáncer de mama.

Dijo que este mes de octubre, considerado el “mes rosa”, está dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre este padecimiento y se promueve la cultura de la prevención, ya que es curable si se detecta a tiempo, para ello se exhorta a realizar la autoexploración a partir de los 20 años de edad, el examen clínico a partir de los 25 años anualmente y la mastografía de entre 40 y 69 años de edad cada dos años.

“Este año el lema se centra en Si Tú Estás Bien Todo Está Mejor, y es muy importante que aún y cuando no se tenga ninguna anomalía, acudamos a la unidad de salud más cercana para recibir asesoría y consejería”, señaló García Castellanos.

Resaltó que la prevención salva vidas y este padecimiento no es exclusivo de las mujeres, también se puede presentar en hombres, por ello es importante que para disminuir los riegos del cáncer de mama, se debe mantener un estilo de vida saludable, cuidar la alimentación y hacer actividad física.

Informó que entre las actividades programadas para esta jornada destaca la realización del #EXPLORATÓN 2025; estrategia implementada por el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y está enfocada a sensibilizar a la población para que participe a realizarse la correcta autoexploración y la detección temprana del cáncer de mama.

Otras actividades que se realizarán es el Webinar “Hablemos de cáncer de mama” en el cual se otorgará información amplia para fortalecer el conocimiento y la conciencia sobre el cáncer de mama en México a través de un ciclo de conferencias con expertos nacionales e internacionales, abordando prevención, diagnóstico temprano, tratamiento integral y participación social.

Para esta campaña, también se realizarán eventos deportivos, culturales, recreativos y educativos, así como ferias de salud y jornadas de fortalecimiento, módulos de información, de detección y consejería personalizada para orientar y acompañar a la población, puntualizó Norma Virginia García Castellanos.