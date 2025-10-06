Victoria se transforma y brilla con nueva imagen

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con más de 76 mil acciones de alumbrado, limpieza y atención diaria de 1,766 kilómetros de vialidades, el gobierno de Victoria recuperó y transformó la imagen de la Capital y Corazón de Tamaulipas en los cuatro años de la actual administración municipal.

En este logro, el alcalde Eduardo Gattás Báez dió mérito al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya que, a través del Fondo de Capitalidad aprobado al municipio, adquirió camiones recolectores de basura, equipo para el área de parques y jardines y material para la reparación e instalación de luminarias última generación en las 507 colonias y área rural.

“Hoy Victoria es más limpia, iluminada y ordenada” dijo al recordar que recibió una ciudad tirada, apagada y con servicios colapsados, rubros que hoy en día se encuentran al 98 por ciento de cobertura y eficiencia en beneficio de las familias victorenses que han respondido a la confianza con el pago de sus contribuciones.

Destacó con apoyo de cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos, se han recuperado 200 mil metros cuadrados de áreas verdes, 72 espacios públicos y rehabilitado 449 juegos infantiles para reconstruir el tejido social en la Capital del Estado.