Vive Victoria importante auge económico

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Importante auge económico y turístico está viviendo Victoria en los últimos cuatro años, abriendo oportunidades para miles de victorenses y una inversión sin precedentes de 4 mil millones de pesos por parte de la Iniciativa Privada.

El Gobierno de Eduardo Gattás Báez de la mano del Gobernador Américo Villarreal Anaya, ha impulsado programas como “Emprende Victoria”, y Manos Victorenses”, proyectando el talento local y la creatividad de nuestra gente en mercados, ferias artesanales y bazares.

Con 8 millones de pesos generados, la derrama económica se ha constituido en un factor importante para el fortalecimiento de la economía local y gracias a esta plataforma, las manos victorenses se han promocionado en 7,460 espacios.

Con el desarrollo de eventos deportivos, culturales y de recreación, hemos recibido miles de visitantes y como consecuencia, una derrama económica importante; la parrilla fest, festival cultural Vive Victoria, campeonato nacional de mototurismo y la feria Tamaulipas, por mencionar algunos.

En estos cuatro años, negocios y empresas se han instalado en Victoria dejando una inversión de 4 mil millones de pesos, hay confianza por parte de la Iniciativa Privada, hay confianza en los gobiernos actuales.