Activan “Plan Tamaulipas” en Güémez por aumento del nivel del río Corona

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Güémez, Tamaulipas.– Personal de la Guardia Estatal activó el “Plan Tamaulipas” en diversos ejidos del municipio de Güémez luego de que el río Corona aumentó su nivel por las lluvias de las últimas horas , impidiendo el paso de vehículos y personas entre comunidades.

Las acciones de prevención se llevaron a cabo durante los recorridos en los ejidos El Arco, Las Crucitas, Servando Canales, Balconcitos y Miraflores.

Los elementos constataron que el agua del río había rebasado los límites de seguridad, por lo que se procedió a colocar cinta de precaución y emitir recomendaciones a los habitantes que se encontraban en las zonas afectadas.

Se les hizo la invitación a los habitantes a no ingresar al río y evitar acercarse al caudal por su seguridad.

Las acciones se enfocan en la prevención y atención inmediata de emergencias derivadas de fenómenos naturales como lluvias intensas o desbordamientos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) exhorta a la población a evitar cruzar ríos o caminos inundados, y a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y Seguridad Pública ante la continuidad de las lluvias.