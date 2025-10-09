Dictan medidas cautelares a exsecretaria de Finanzas de Francisco García Cabeza de Vaca

María de Lourdes “N” está acusada de los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades

9 octubre, 2025
1 minuto de lectura

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un juez dictó medidas cautelares a María de Lourdes “N”, exsecretaria de Finanzas del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, a quien se le acusa de los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.

La información proporcionada por los representantes legales del gobierno tamaulipeco, indican que el juez realizó este día la audiencia y prohibió a la ex funcionaria de Cabeza de Vaca salir de Reynosa y del país.

María de Lourdes “N” es señalada por hechos que ocurrieron el 5 de agosto de 2021, en las oficinas del Gobierno del Estado, en su calidad de servidora pública como secretaria de Finanzas, por dar una aplicación distinta a los fondos públicos que tenía a su cargo por la cantidad de 139 millones 328 mil 239.47.

Durante la audiencia de este jueves, el juez dispuso la firma periódica de María de Lourdes “N” en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) cada 8 días; una garantía de 300 mil pesos y la prohibición para salir de la ciudad de Reynosa.

También se estableció que la próxima audiencia se realizará el próximo 14 de octubre a las 17:00 horas.

9 octubre, 2025
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Enfermedad de boca-mano-pie no es grave: Salud

9 octubre, 2025

Invierte gobierno de Américo 1,500 mdp para transformar infraestructura hidráulica de Tamaulipas

9 octubre, 2025

Gobierno de Tamaulipas acuerda reparar daños y plan de apoyo a familiares de víctimas de la masacre de Nuevo Laredo

9 octubre, 2025

Celebra Victoria 275 años de fundación

6 octubre, 2025
Botón volver arriba