Gobierno de Tamaulipas acuerda reparar daños y plan de apoyo a familiares de víctimas de la masacre de Nuevo Laredo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- En un encuentro con familiares de las víctimas, el Gobierno de Tamaulipas acordó implementar un plan integral que garantice la reparación de daños, atención médica, apoyos sociales y becas educativas para los deudos de las víctimas de la masacre cometida por elementos policiales en Nuevo Laredo el 5 de septiembre de 2019.

Durante la reunión celebrada este miércoles en Estación Palabra, el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, y la comisionada estatal de Víctimas, Lorena Perales Salinas, dialogaron con los familiares, representados por Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, con el objetivo de garantizar la reparación integral y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH sobre este caso.

Jorge Luis Beas explicó que se acordó establecer un plan de atención psicológica para las víctimas indirectas que lo requieran; tramitar las becas y apoyos alimentarios; y emitir un proyecto de reparación integral que contemple la compensación por los daños sufridos.

En la reunión también participaron Carolina González Maldonado, directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, y Juan Ángel Martínez, secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo.