Realizarán estudiantes de la UPV prácticas profesionales en plantas de Volkswagen

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Estudiantes del octavo cuatrimestre de las carreras de Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en Manufactura de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) recibieron la invitación a participar en el programa de prácticas profesionales en las plantas de Volkswagen México.

Othón Cano Garza, coordinador de la Dirección de Vinculación de la UPV, informó que las y los estudiantes asistieron a la conferencia virtual ofrecida por la empresa automotriz Volkswagen, donde se les invitó a formar parte del programa “Talento Joven Primavera 2026”, a través del cual podrán realizar sus prácticas profesionales en las plantas ubicadas en los estados de Puebla y Guanajuato.

Durante la videoconferencia, el personal directivo del corporativo Volkswagen México, junto al de la Dirección de Relaciones Laborales y del Departamento de Gestión y Atracción de Talento en las plantas de Puebla y Guanajuato, explicaron el procedimiento de registro para ser evaluados y, en su caso, seleccionados para realizar sus estadías.

El coordinador precisó que las y los estudiantes elegidos, deberán presentar un proyecto académico que será aprobado tanto por los directores de carrera como por la empresa, el cual desarrollarán durante el cuatrimestre enero-abril de 2026.

Cano Garza destacó que este tipo de vinculación directa con una empresa de clase mundial es crucial para la formación integral de las y los universitarios, y refleja que bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, se impulsa la educación superior y la vinculación laboral de las y los jóvenes tamaulipecos.

Subrayó que este tipo de oportunidades consolida el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la formación de talento pertinente para el sector productivo de alta tecnología que requiere el país.