Refuerza Salud campaña para detección oportuna de cáncer de mama

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, la Secretaría de Salud programa una serie de actividades entre las que destacan la instalación de módulos de atención para las exploraciones clínicas y tamizaje con el dispositivo iBreast Exam (Ibrest) y hasta el 31 de octubre se encuentra instalado en la dependencia ubicada en el 17 Guerrero y Bravo de esta ciudad.

También estarán en el Sistema Estatal DIF Tamaulipas hasta el 31 de octubre; el día 9 en Villa de Casas y en el CECATI 76 de Victoria; 10 y 11 en el Centro de Salud de la colonia Estudiantil; del 13 al 17 en el Centro de Salud de la Loma, Laboratorio Estatal, CENDI de la Burocracia, la Universidad La Salle y Cruz Roja; así como se instalarán durante la Feria Tamaulipas del 16 al 26 de octubre.

Con este tipo de acciones, Tamaulipas ha logrado avances significativos en la reducción de mortalidad, expansión de infraestructura y fortalecimiento de la prevención del cáncer de mama, dijo el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al tiempo de señalar que estos avances requieren estrategias continuas y permanentes que eviten la mortalidad por este padecimiento.

En base a la iniciativa de la Organización Mundial de Salud (OMS) cuyo objetivo es reducir un 2.5 por ciento anual la mortalidad por cáncer de mama al 2040, en el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, se incorporó este sistema Ibrest como una herramienta innovadora de detección, exploración y tamizaje.

“Con el sistema iBreast Exam (Ibrest) el programa fortalece la equidad al llegar a todas las mujeres menores de 40 años, a quienes se les ha proporcionado la atención gratuita y capacitación en autoexploración; se han evitado muertes con el sistema unificado de referencia y contrarreferencia que conecta al IMSS-Bienestar, al Hospital de Alta Especialidad e instituciones estatales”, destacó Hernández Navarro.

Actualmente se cuenta con 25 dispositivos iBreast Exam (Ibrest) distribuidos en los 12 distritos (jurisdicciones) y hospitales del estado los cuales son operados por 76 enfermeras certificadas para realizar las exploraciones clínicas de mama y tamizaje con los cuales, desde septiembre del 2023, se han realizado 43 mil 477 tamizajes; se han detectado mil 388 casos sospechosos y 36 confirmados lo cuales se encuentran todos en tratamiento.