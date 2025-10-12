Poblaciones citrícolas de Tamaulipas recolectan víveres para familias de Álamo, Veracruz

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Habitantes de la zona naranjera del centro de Tamaulipas instalaron centros de acopio para enviar apoyo a las familias en desgracia, por las recientes lluvias, principalmente en Álamo, Veracruz.

Hasta la tarde de este domingo había reportes de dos centros de acopio, uno en El Barretal, municipio de Padilla; y el otro en el ejido Guadalupe Victoria, municipio de Güémez.

Ambos lugares, así como El Carmen, Plan de Ayala, Cruz y Cruz, La Soledad y San Patricio, entre muchos otros, forman parte de la zona de mayor producción de cítricos de Tamaulipas, con una conexión directa con el Norte del Estado de Veracruz, debido a la mano de obra procedente de aquella región, ahora en desgracia.

“Invitamos a toda la comunidad de El Barretal y sus alrededores, quien tenga la posibilidad de donar víveres, ropa (de todas las edades), cobijas para nuestros amigos de Veracruz; estaremos en la Plaza de Chinameca”, publicó Teresa Del Carmen Felipe en sus redes sociales, mensaje que comenzó a replicarse de forma rápida.

“Cada granito de ayuda ¡Vale oro! Hoy por ellos, mañana por quien lo necesite”, añadió.

En algunos videos que se han difundido llama la atención la siguiente frase, con la que invitan a la población a llevar sus donativos: “Barretal no abandona a sus veracruzanos, muchas gracias”.

El lunes estarán a partir de las 8:00 horas en la Unidad Administrativa de El Barretal.

Otra persona escribió lo siguiente: “Llevar toallas sanitarias, papel de baño, toallitas atún pañales y con lo que gusten cooperar, es para ayudar a nuestra gente veracruzana. Hoy por ellos, nos necesitan. La señora Teresa Del Carmen Felipe será el medio de transporte que llevará los víveres”.

Jesús Puente Garza informó que también comenzaron a recibir víveres en la Capilla San Francisco de Asís, que se ubica junto al Vertedor, en el ejido Guadalupe Victoria, del municipio de Güémez.

Comentó que ya una persona ofreció su camión para transportar lo que se recaude al municipio de Álamo, Veracruz.