Proyecta municipio de Victoria más inversión para restaurar pavimento dañado por lluvias

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el anuncio de una inversión adicional de 4 millones de pesos para el programa de rehabilitación de pavimentos, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, puso en marcha trabajos de desbroce y nivelación en la calle Margarita de la colonia Sierra Madre para asfaltar 747 metros cuadrados con concreto hidráulico.

Ante vecinos del sector, explicó que, derivado de la lluvia registrada en los últimos meses, el 70 por ciento de calles y avenidas de Victoria presentan deterioro, situación por la que solicitará al Cabildo local ampliación del presupuesto para restaurar las vialidades de la ciudad a través del programa emergente de bacheo y pavimentación.

“En el 2026 vamos a recuperar la Capital y va tener mejor movilidad y seguridad” aseguró Gattás Báez al dar el banderazo, junto a su esposa Lucy de Gattás, síndico, regidores y secretarios de la administración, a la obra que beneficiará a 5,671 habitantes de las colonias Tecnológico, Sierra Madre, fraccionamientos Imperial y Sierra Ventana.

La misma, conectará las calles Ing. Mariano García Sela y Thomás Alva Edison, se delimitará el área verde del sector con guarniciones y para el próximo año, el alcalde de la Capital de Tamaulipas anunció la programación de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juan Kepler, de avenida Tecnológico a Thomás Alva Edison.