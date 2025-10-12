Reporta PC Victoria saldo blanco por lluvias

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Protección Civil de Victoria informó que se mantiene saldo blanco por la intensa lluvia que se registra en la ciudad, la cuál provocó rebase de limite de agua en cinco cruces viales del río San Marcos.

Livio Flores Rodríguez, coordinador de la corporación, dió a conocer que durante la noche y madrugada se prestaron seis servicios por caída y retiro de árboles en las colonias San Marcos, Revolución Verde, Fracc. Vergel y calles del 30 Guerrero, 21 Zacatecas, avenida del Estudiante.

Se presto auxilio a dos conductores por vehículos varados en la avenida José Suleimán Chagnón y paso de desnivel; así como recorridos por los drenes pluviales del Ejido Guadalupe Victoria, Pajaritos, Av. José Suleimán Chagnón, del 18 Michoacán y colonia Libertad para verificar el buen funcionamiento.

En cuanto a los cruces viales rebasados por la corriente del río San Marcos, comentó que personal de Protección Civil acordonó los accesos para evitar el paso vehicular y peatonal, además de recomendar a los habitantes que residen en la margen del afluente estar alerta por la crecida que pueda registrarse en las próximas horas.