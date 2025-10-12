Supervisa Gattás trabajos de limpieza en vialidades

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el cese de lluvias, el gobierno Victoria reactivó el operativo de corte, poda y retiro de maleza en camellones de vialidades y áreas verdes para conservar la imagen urbana de la Capital y Corazón de Tamaulipas.

El alcalde Eduardo Gattás Báez supervisó personalmente está semana los trabajos de cuadrillas en el libramiento Emilio Portes Gil con avenida Tecnológico, que se ampliaron al bulevard Praxedis Balboa y Guadalupe Victoria.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, el gobierno de Victoria da mantenimiento a 1,766 kilómetros de vialidades en el tiempo de tregua de lluvias, para mejorar la visibilidad vehicular y evitar la proliferación del mosco transmisor de enfermedades.

Está semana, se intensificará el operativo de chapoleo en las principales avenidas de la ciudad, parques y jardines con personal de barrido manual y servicios complementarios para evitar el crecimiento de hierba por la humedad.