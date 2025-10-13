Evalúa SET escuelas afectadas por lluvias en el sur de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Debido a las intensas lluvias registradas al final de la semana pasada, 80 planteles de la zona conurbada del sur de la entidad tuvieron que suspender clases presenciales, informó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

Explicó que de esa cantidad, 50 correspondieron al nivel primaria, 20 al nivel secundaria y 10 a preparatorias, algunas de las cuales se vieron afectadas por la entrada de agua a los planteles, aunque fueron atendidas desde el fin de semana.

“Actualmente solo 10 escuelas continúan sin poder regresar a clases; se mantienen en modo virtual con 460 estudiantes, son 7 primarias y 3 secundarias. Las preparatorias ya operan con normalidad. Considero que mañana o pasado estaré en la zona para evaluar los daños, pero en general hubo inundaciones; los planteles están siendo limpiados, se realiza trabajo de asepsia y quizá para el miércoles puedan reanudar clases presenciales”, precisó.

Añadió que se mantiene una comunicación permanente con las autoridades de Protección Civil para monitorear cualquier alerta por un posible desbordamiento del río o nuevas lluvias. Adelantó que, por el momento, el reporte indica que el nivel del río Pánuco ha descendido y no existe peligro.

“Estamos en coordinación con Protección Civil del Estado y con los presidentes municipales de la zona sur. Se espera que el nivel del río siga bajando, pero hemos pedido a madres y padres de familia mantenerse atentos, ya que los fenómenos meteorológicos pueden presentarse de manera repentina debido al cambio climático. En caso necesario, se volvería temporalmente al modo virtual”, señaló.

Resaltó la gran coordinación que existe entre las dependencias y los distintos niveles de gobierno para atender estas contingencias, lo que refleja el trabajo y liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa el trabajo en equipo y la colaboración institucional para garantizar las mejores condiciones a las y los tamaulipecos.