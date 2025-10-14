Brilla Tamaulipas en la Paralimpiada Nacional y se mantiene en el Top-10

Por Roberto Iván Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con un total de 118 medallas, Tamaulipas logró posicionarse en el décimo lugar del medallero nacional durante la reciente Paralimpiada Nacional, consolidando una vez más su papel como referente en el deporte adaptado.

Manuel Virués Lozano, director general del INDE, destacó que la delegación tamaulipeca obtuvo 37 medallas de oro, 41 de plata y 40 de bronce, superando así las 98 preseas obtenidas el año pasado, cifra con la que también habían alcanzado el Top-10.

La delegación tamaulipeca tuvo destacada participación en todas las disciplinas en las que compitió, incluyendo paraatletismo, boccia, parapowerlifting, paraciclismo y paratenis de mesa, entre otras. La disciplina más sobresaliente fue el paraatletismo, donde el estado se ubicó en el quinto lugar general con un total de 99 medallas: 34 de oro, 33 de plata y 32 de bronce.

“Es un orgullo ver cómo nuestros atletas superan los límites y nos muestran que Tamaulipas tiene el talento y la capacidad para competir a nivel nacional. Esto es producto del trabajo constante de entrenadores, familiares y atletas”, comentó el director del INDE.

Estos logros no hubieran sido posibles sin el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado el deporte en todas sus vertientes, desde el alto rendimiento hasta el deporte social y adaptado.

“A nombre de todas y todos los deportistas, agradecemos al gobernador por su invaluable apoyo. Desde el día uno ha demostrado que el deporte es una herramienta social fundamental, respaldando con hechos y acciones concretas”, señaló Virués Lozano.

El director del INDE enfatizó también la importancia del impulso institucional: “Seguiremos trabajando para que nuestros atletas tengan más oportunidades, mejores instalaciones y programas de preparación que les permitan seguir cosechando logros. Este décimo lugar es un paso más hacia la consolidación de Tamaulipas como potencia en deporte adaptado”.

Con este desempeño -dijo- Tamaulipas reafirma su posición como una de las potencias nacionales en deporte adaptado, superando ampliamente la media del país y destacándose entre los más de 30 estados e instituciones participantes.