DIF Tamaulipas y Fundación Qishle llevan jornada de salud a la Casa Hogar del Adulto Mayor

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como parte de su compromiso con el bienestar de la población de atención prioritaria, la Fundación Qishle donó más de 100 servicios médicos especializados en beneficio de las y los residentes de la Casa Hogar del Adulto Mayor, institución dependiente del Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal.

La Fundación Qishle es una organización sin fines de lucro con presencia en Tamaulipas, dedicada a apoyar a comunidades vulnerables, con especial énfasis en la atención a la salud. En esta ocasión, su donativo consistió en la realización de 58 electrocardiogramas y 51 densitometrías óseas, estudios que contribuyen a la detección temprana de enfermedades cardiovasculares y óseas, promoviendo la prevención y el cuidado integral de las personas adultas mayores.

Personal médico especializado de la fundación acudió a las instalaciones de la Casa Hogar del Adulto Mayor en la capital del estado para efectuar las valoraciones, con el acompañamiento y apoyo del equipo del DIF Tamaulipas, quienes brindaron atención y asistencia a las y los beneficiarios durante la jornada.

Además de los servicios de salud, las y los integrantes de la Fundación Qishle compartieron momentos de convivencia, realizaron actividades recreativas y manualidades, y generaron un ambiente de alegría, participación y compañerismo entre las y los adultos mayores. Durante su visita, también se entregaron obsequios a los residentes de mayor edad.

Con acciones como esta, la Fundación Qishle se suma a los Mensajeros de Paz para promover la solidaridad, el respeto y el acompañamiento hacia las personas adultas mayores, fortaleciendo una red de apoyo, empatía y bienestar en favor de quienes más lo necesitan.