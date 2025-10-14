Exhorta Salud a la población a vacunarse contra el sarampión

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Sector Salud dispone de unas 17 mil 687 dosis de vacuna del sarampión, las cuales se distribuyen para su aplicación en todas las unidades de salud y obtener la meta de aplicación del 95 por ciento, informó el director general de la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rembrandt Reyes Nájera.

Dijo que será durante el mes de octubre o hasta agotar existencia de las dosis, que se intensificará esta jornada de aplicación de la vacuna de sarampión para niños y niñas menores de 12 meses y con ello lograr un nivel de protección que permita limitar el contagio y se contenga la afectación por esta enfermedad, como lo instruyó el gobernador del estado.

“Tenemos esta campaña intensiva para la vacuna contra el sarampión, que aun y cuando se ha logrado una buena cobertura del 88 por ciento, con la buena coordinación que hay con todo el sector salud, la meta es obtener el 95 e incluso el 100 por ciento de cobertura, para ello necesitamos encontrar a los menores de 12 meses que nos faltan e invitar a toda la población que no ha recibido una primera dosis”, informó.

Señaló que se tiene un buen porcentaje de población protegida por la vacuna, y ahora se está dando prioridad a la primera dosis y también a la población de cualquier edad, para ello la pueden solicitar en las unidades de salud e incluso se han establecido puntos de vacunación para facilitar e incrementar la aplicación.

Destacó que bajo la instrucción del doctor, Vicente Joel Hernández Navarro y el apoyo firme del gobernador Américo Villarreal Anaya, se logró contener el sarampión en la entidad de una manera efectiva y los 12 casos que se registraron al inicio de este año, cumplieron con su vigilancia y se contuvo la enfermedad.

“Seguimos con la búsqueda intencionada de casos, ya que todos los que se presentaron al inicio de año, cumplieron con su vigilancia, pero hubo incursión de pacientes en sitios de mayor población y a todos los sospechosos con los que tuvieron contacto se hicieron los estudios para ver si no tenían riesgo y confinarlos para realizar el control epidemiológico correspondiente”, puntualizó.