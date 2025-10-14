Participa CEDES Victoria en Segundo Concurso Nacional de Baile Penitenciario

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En atención a la convocatoria emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ocho personas privadas de la libertad (PPLs) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria participaron en el Segundo Concurso Nacional de Baile Penitenciario.

Al son de la picota “El Bandolerito”, las personas participantes, quienes además integran el grupo de teatro del CEDES Victoria, presentaron una coreografía de danza folklórica.

La danza fue grabada y el video enviado a la instancia convocante, de esta manera, competirá con las propuestas de otros centros penitenciarios a nivel nacional.

Además de promover las danzas tradicionales de nuestro país, esta actividad tiene el propósito de reconocer a la cultura y el arte como elementos esenciales en la reinserción social, así como mejorar las relaciones interpersonales en la población que cumple sanciones privativas de la libertad.