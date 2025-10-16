A doble turno, avanza plan emergente de bacheo en Victoria

Con trabajos de bacheo a doble turno, la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Victoria, avanzó en la recuperación de vialidades dañadas por las recientes lluvias en la ciudad.

Ciudad Victoria.- Con trabajos de bacheo a doble turno, la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Victoria, avanzó en la recuperación de vialidades dañadas por las recientes lluvias en la ciudad.

La tarde del martes, cuadrillas del Departamento de Rehabilitación de Pavimentos acudieron a la colonia Mainero para restablecer la movilidad en la calle Ascensión Gómez, entre González y Mutualismo.

A temprana hora de hoy miércoles, acudieron a la colonia Azteca para reparar carpeta asfáltica en mal estado del boulevard Praxedis Balboa, entre las avenidas De La Independencia y Carlos Adrián Avilés.

El intenso programa de bacheo, continuo en la colonia Tamaulipas, sobre el mismo boulevard que conecta al Fidel Velázquez con la avenida Independencia, y crucero vial con boulevard López Mateos.

