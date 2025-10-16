DIF Tamaulipas continúa recibiendo apoyo para damnificados por lluvias

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Sistema DIF Tamaulipas mantiene abierto el centro de acopio en sus oficinas centrales de la calzada Tamatán, donde se continúan recibiendo donativos en especie destinados a apoyar a las familias damnificadas por las recientes lluvias en el sur de Tamaulipas y en el estado de Veracruz.

El centro de acopio permanecerá abierto durante toda esta semana, en un horario de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, para recibir artículos de primera necesidad que serán clasificados por el Voluntariado de la Esperanza y trasladados posteriormente hacia las comunidades más afectadas.

Se están recibiendo productos para integrar kits de alimentación, limpieza personal, limpieza del hogar y cuidado de bebés, como los siguientes:

-Alimentos no perecederos: enlatados, leche en polvo o en Tetrapak, galletas, agua embotellada.

-Artículos de higiene personal: jabón de barra, pasta dental, cepillos dentales, toallas femeninas, papel higiénico.

-Productos de limpieza: escobas, cloro, detergente, jabón en polvo, fibra, cubetas, jergas, desinfectante.

-Para bebés: leche en polvo, pañales, biberones y toallitas húmedas.

El DIF Tamaulipas solicita que los productos alimenticios no estén caducos y que las latas no estén oxidadas o golpeadas.

En esta ocasión, no se está recibiendo ropa, con el fin de priorizar los artículos de uso inmediato para las familias afectadas.

El Sistema DIF Tamaulipas, a través de los Mensajeros de Paz y el Voluntariado de la Esperanza, invita a la ciudadanía, empresas e instituciones a sumarse a esta campaña solidaria, que tiene como objetivo llevar esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan en estos momentos difíciles.