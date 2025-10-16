El Tribunal de Disciplina Judicial ordena la suspensión temporal de una persona juzgadora en el sur de Tamaulipas

Redacción Infonorte

La Comisión de Substanciación y Resolución Procedimental del Tribunal de Disciplina Judicial ordenó la suspensión temporal de una persona juzgadora en materia familiar con adscripción en el sur de Tamaulipas.

La medida fue notificada y ejecutada este mismo día, derivada de un procedimiento recibido por dicho órgano disciplinario.

De acuerdo con la Comisión, los hechos que dieron origen a la resolución presuntamente afectan los derechos fundamentales de una persona menor de edad, motivo por el cual se determinó actuar de manera urgente e inmediata.

La suspensión es una medida preventiva, que no prejuzga ni implica responsabilidad sobre la conducta señalada. El procedimiento administrativo de responsabilidad continuará su curso conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso.

El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso con los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad, y subraya que en el nuevo Poder Judicial no hay espacio para la impunidad.

Asimismo, reafirma su responsabilidad de garantizar el interés superior de la niñez como principio rector en todas sus actuaciones, procurando siempre la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Con acciones firmes y responsables, la institución avanza en su compromiso de cero tolerancia ante cualquier conducta que contravenga la ética judicial, reafirmando que, a partir de la refundación de este Poder Judicial, la justicia se convertirá en un motor de paz y confianza para la sociedad tamaulipeca.