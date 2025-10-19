Bacheo no se detiene en Ciudad Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Las brigadas de bacheo que mantiene el gobierno de Victoria no se detienen, y este sábado llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de pavimento en tres importantes vialidades de la ciudad.

La estrategia para reducir la afectación al tráfico, se realizó en las calles 9, entre Veracruz y Alejandro Prieto, y 19 a boulevard Adolfo López Mateos, vialidades que en días hábiles concentran carga vehicular por movilidad comercial, de transporte público y escolar.

La jornada de bacheo incluyó en la avenida de acceso al Cuartel Militar del 77 Batallón de Infantería, que también es ruta de acceso para empleados de oficinas gubernamentales y habitantes de colonias asentadas en ese sector de la ciudad.