Gobernador y rector inauguran obras que fortalecen crecimiento de la UAT

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En el marco de su visita al Campus Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado del rector Dámaso Anaya Alvarado, hizo un recorrido en donde supervisó el desarrollo de proyectos de infraestructura que fortalecen el crecimiento académico de la casa de estudios.

Para iniciar las actividades, el gobernador y el rector encabezaron el corte de listón de la muestra de los avances y equipamiento de las facultades de este campus, que representan un esfuerzo institucional para garantizar espacios dignos, funcionales y modernos que contribuyen a la formación integral de los estudiantes.

En este rubro, se destacaron los trabajos de mantenimiento y mejora de edificios, laboratorios, aulas, áreas deportivas y sistemas eléctricos, que fortalecen las condiciones de enseñanza, investigación y atención a la comunidad universitaria.

En su mensaje a las y los estudiantes, quienes le brindaron una entusiasta bienvenida, el gobernador expresó su beneplácito por compartir este encuentro con la comunidad de la UAT, subrayando que el objetivo central es brindar mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, especialmente en áreas que cuenten con el equipamiento necesario para desarrollar sus competencias.

Enfatizó que la educación superior es un motor de desarrollo científico y tecnológico, y reafirmó su compromiso con la Universidad y la juventud tamaulipeca para consolidar un proyecto educativo con visión humanista y de oportunidades para todos.

Por su parte, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, agradeció la visita del mandatario estatal, destacando que la Universidad asume un papel protagónico en el impulso de políticas educativas que fomentan la innovación, la vinculación y la formación de capital humano como pilares estratégicos de la educación en Tamaulipas.

En el recorrido, Américo Villarreal observó de primera mano los servicios que presta la Universidad en los consultorios de la Facultad de Medicina, además de supervisar el proyecto de unidades quirúrgicas. También estuvo en la Facultad de Odontología, donde constató la prestación de servicios al público en las clínicas dentales, la clínica de odontopediatría y el edificio de nuevos laboratorios, al igual que recorrió el nuevo edificio que reúne diversas áreas de la Facultad de Enfermería.

La visita del gobernador se llevó a cabo en el marco de la reunión nacional del Consejo de Universidades e Instituciones Afines (CUPIA), en donde estuvieron presentes también el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Carlos Iván Moreno Arellano; el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia; y el secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García.