La FMVZ-UAT cierra con gran éxito los eventos del 68 aniversario de su fundación

Con la participación del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Dr. Norberto Treviño Zapata (FMVZ-UAT) celebró este sábado 18 de octubre su tradicional cabalgata para cerrar con éxito las actividades por el 68 aniversario de la fundación de este plantel universitario.

19 octubre, 2025
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Como parte del evento, el rector Dámaso Anaya, acompañado del director interino de la FMVZ, José Octavio Merino Charrez, encabezó la tradicional Cabalgata 2025 en el marco de los eventos conmemorativos que se desarrollaron durante la semana del 14 al 18 de octubre, mediante actividades académicas, culturales y sociales.

El rector convivió con cabalgantes y la comunidad universitaria de esta institución, resaltando la importancia de compartir estas tradiciones, además de estrechar los lazos de amistad y destacar el reconocimiento a la Facultad de Veterinaria de la UAT, por su calidad y prestigio educativo, y los servicios que aporta a la sanidad y bienestar animal, la salud pública y la producción de alimentos, que son esenciales para el progreso de la región.

