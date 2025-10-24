Cuadrillas siguen eliminando baches de avenidas y calles de Victoria

De forma alterna al Plan Emergente de Bacheo, el Departamento de Rehabilitación de Pavimentos del Municipio trabaja en colonias y zona centro de la ciudad en la reparación de superficie de rodamiento en deterioro.

24 octubre, 2025
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- De forma alterna al Plan Emergente de Bacheo, el Departamento de Rehabilitación de Pavimentos del Municipio trabaja en colonias y zona centro de la ciudad en la reparación de superficie de rodamiento en deterioro.

En atención a la instrucción del alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, cuadrillas de bacheo realizaron trabajos en calles Mártires de Cananea, Mártires de Río Blanco y Mariano Matamoros cruce con privada Francisco Ibarra de la colonia Obrera.

En la colonia Vamos Tamaulipas Cuarta Etapa repararon agujeros sobre la carretera Interejidal y acceso al complejo de seguridad de la Guardia Nacional; al igual que en la calle José Mariano Abasolo, entre José Vasconcelos y avenida Artemio Valle Arizpe.

A doble turno, también se dio respuesta a la problemática de asfalto averiado en la calle Campeche de la colonia Norberto Treviño Zapata, calle 21 con calle Nuevo León, calles Yucatán del fraccionamiento Valle de Aguayo, Sonora del Fracc. San José y acceso al Fracc. San Gabriel.

24 octubre, 2025
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Supervisa Lalo Gattás pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Sierra Madre

24 octubre, 2025

Refuerza gobierno de Victoria bacheo en rutas de salud y transporte

24 octubre, 2025

Impulsa la UAT estrategias para la eficiencia y el crecimiento institucional

24 octubre, 2025

La UAT dará inicio en enero a la prepa virtual

21 octubre, 2025
Botón volver arriba