Cuadrillas siguen eliminando baches de avenidas y calles de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- De forma alterna al Plan Emergente de Bacheo, el Departamento de Rehabilitación de Pavimentos del Municipio trabaja en colonias y zona centro de la ciudad en la reparación de superficie de rodamiento en deterioro.

En atención a la instrucción del alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, cuadrillas de bacheo realizaron trabajos en calles Mártires de Cananea, Mártires de Río Blanco y Mariano Matamoros cruce con privada Francisco Ibarra de la colonia Obrera.

En la colonia Vamos Tamaulipas Cuarta Etapa repararon agujeros sobre la carretera Interejidal y acceso al complejo de seguridad de la Guardia Nacional; al igual que en la calle José Mariano Abasolo, entre José Vasconcelos y avenida Artemio Valle Arizpe.

A doble turno, también se dio respuesta a la problemática de asfalto averiado en la calle Campeche de la colonia Norberto Treviño Zapata, calle 21 con calle Nuevo León, calles Yucatán del fraccionamiento Valle de Aguayo, Sonora del Fracc. San José y acceso al Fracc. San Gabriel.