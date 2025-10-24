Refuerza gobierno de Victoria bacheo en rutas de salud y transporte

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobierno de Victoria incorporó tres empresas externas al Plan Emergente de Bacheo, para devolver la movilidad en calles con trayecto a rutas hospitalarias y transporte público afectadas por las intensas lluvias.

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, reconoció que cada minuto significa trabajo, atención y vida en el servicio que a diario prestan a la ciudadanía operadores del transporte colectivo, aplicación móvil y unidades del sector salud.

“Mover a la gente también es cuidarla; por ello, estamos tomando acciones concretas para devolver la movilidad y seguridad en las rutas viales de salud y transporte”, aseguró al dar el banderazo de bacheo en la calle Michoacán, de Av. Lázaro Cárdenas a calle 16 Norberto Treviño Zapata.

En el acto protocolario, estuvieron presentes el Dr. Alejandro Vázquez Montelongo Director de la UMF 67 del IMSS; César Luna Mares secretario general del STOCCA y César Padrón Villanueva dirigente de la plataforma de transporte digital UNTA.