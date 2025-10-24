Supervisa Lalo Gattás pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Sierra Madre

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En compañía de regidores del Cabildo, el presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, supervisó el avance de obra de pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Sierra Madre.

Al recorrer la calle Margarita, dónde se asfalta una superficie de 747.90 metros cuadrados, verificó la calidad de la obra que en breve beneficiará a 5,671 habitantes que residen entre las calles Mariano García Sela y Thomas Elva Edison.

En el mismo sector, se recupera con maquinaria pesada el área verde para devolver el espacio a las familias y reactivar la convivencia, esparcimiento y actividad física que por años permaneció en el olvido.

En el trayecto, saludó y recibió peticiones de vecinos de alumbrado público, recolección de basura y apertura de una vialidad para agilizar la movilidad vehicular, mismas que turnó en su momento a los secretarios de Obra Pública, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano para su solución.