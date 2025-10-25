Aporta SSPT más de 10 toneladas de alimentos para familias afectadas por inundaciones en Tamaulipas y Veracruz

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En seguimiento a la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) entregó al sistema DIF Tamaulipas más de 10 toneladas de víveres y artículos de limpieza e higiene personal que serán entregadas a las familias afectadas por las inundaciones registradas en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

El apoyo fue resultado del centro de acopio instalado en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde el secretario Carlos Arturo Pancardo Escudero invitó a participar al personal tanto operativo como administrativo de todas las áreas, direcciones y delegaciones de la Guardia Estatal en el estado.

Entre los productos reunidos se encuentran alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de aseo y productos de limpieza, mismos que fueron entregados al Sistema DIF Tamaulipas, para su distribución en las comunidades más afectadas por las recientes lluvias.

La SSPT reconoce la participación solidaria del personal administrativo y operativo, así como de las familias de los elementos, que respondieron al llamado de apoyo en beneficio de quienes enfrentan esta emergencia.