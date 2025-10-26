Impulsa “Colmenas Creativas”, el turismo con innovación en Tamaulipas

Redacción Infonorte

Tampico, Tamaulipas.- A través de “Colmenas Creativas”, empoderamos a emprendedores, prestadores de servicios turísticos, estudiantes y profesionales para impulsar la innovación y el desarrollo sostenible, transformando el turismo de nuestro estado con impacto y creatividad, señaló el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.

“Desde la Secretaría de Turismo del Estado, celebramos esta sinergia institucional que fortalece nuestro propósito común, para consolidar un turismo cada vez más humano, innovador y competitivo”, expresó.

Hernández Rodríguez, destacó que “este esfuerzo forma parte de la visión humanista y transformadora del gobernador, Américo Villarreal Anaya, quien impulsa políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, la inclusión y la innovación en todos los sectores, incluyendo el turismo como motor de bienestar social y económico”.

“Colmenas Creativas” representa justamente eso, un espacio de colaboración, de trabajo en equipo, donde cada idea se nutre del talento colectivo, dijo el titular de Turismo en la entidad.

“Sabemos que el futuro del turismo se construye con creatividad, tecnología y colaboración y el trabajo en Colmenas es una muestra clara de ello”.

Hernández Rodríguez invitó a seguir impulsando proyectos, que los lleven al mercado y continúen siendo parte del movimiento que está transformando el turismo en Tamaulipas.

Recordó que Tampico, es una ciudad que siempre se distingue por su energía, su hospitalidad y su visión de futuro, por lo que este espíritu creativo debe seguir inspirando a todo Tamaulipas.

Concluyó que seguirán fortaleciendo al sector con certificaciones y capacitaciones para el diseño y desarrollo de productos turísticos y estrategias para convertir sus ideas en proyectos sostenibles y rentables.