Jovencito de Padilla firma con Diablos Rojos

26 octubre, 2025
1 minuto de lectura

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- El beisbolista Pablo Gámez Cantú, de solo 14 años de edad, fue firmado por los Diablos Rojos del México que participan en la Liga Mexicana de Beisbol.

El joven originario de Padilla, Tamaulipas, ha participado desde los 4 años en diferentes torneos de la Federación Mexicana de Beisbol, Juegos CONADE y Torneos de Williamsport, así como también ha jugado en distintas ligas como Cardenales de la Soledad, Universitaria, Villa del Refugio, Treviño Kelly, Matamoros AC, Aldama, González y Santa María de Aguayo, liga que actualmente pertenece.

Será en los próximos días cuando Pablo Gámez Cantú se presente en la Academia de Alto Rendimiento “Alfredo Harp Helú” en la Ciudad de Oaxaca, para continuar con su desarrollo en el rey de los deportes.

