Ciudad Victoria: Con bacheo, mejora la ruta comercial de Teocaltiche

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Este martes, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez supervisó el avance del Plan Emergente de Bacheo en el fraccionamiento Teocaltiche, sector considerado en la ruta comercial de la ciudad.

El tramo comprendido en el operativo de rehabilitación de asfalto dañado, corresponde a la calle Amaranto a Teocali, donde cuadrillas delimitan, cepillan y cubren hoyos formados en la superficie de rodamiento.

“El plan de bacheo va conforme a lo planeado en las cuatro rutas prioritarias para recuperar el 70 por ciento del asfalto dañado” señaló Gattás Báez en el recorrido que realizó junto al secretario de Obras Públicas y contratista de la empresa responsable.

Adelantó que mañana miércoles, en conferencia de prensa, dará a conocer a detalle calles y avenidas restauradas en la primer semana del Plan Emergente de Bacheo, así como el proyecto que se tiene diseñado para llevarlo a colonias del centro y periferia de la ciudad.