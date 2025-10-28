Recibe USJT a 19 nuevos custodios penitenciarios

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tras doce semanas de formación en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), 10 mujeres y nueve hombres egresaron del Curso de Formación Inicial para Policía Penitenciario, el cual consta de 610 horas de capacitación para las y los nuevos integrantes de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

La graduación celebrada en el Auditorio de la USJT contó con la presencia del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien reiteró el compromiso de la dependencia a su cargo de transformar el sistema de seguridad y justicia con la firmeza de los valores, la aplicación de las mejores prácticas y el respeto a los derechos humanos, para proteger y servir a la ciudadanía.

“Sean portadores de paz, y actúen con firmeza en defensa de las personas, en especial, de las personas que enfrentan el desafío de la reinserción social”, dijo.

Por su parte, el rector de la USJT, Jorge Lumbreras Castro, enfatizó la política humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya de priorizar la protección de la seguridad y derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPLs) para lograr una reinserción social efectiva.

“Les espera una labor compleja y difícil, que consiste en garantizar la seguridad de las PPLs, y en servir con dignidad y honestidad a quienes en su condición de vulnerabilidad precisan de comprensión y empatía al seno del cumplimiento de la Ley”, manifestó.