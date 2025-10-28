Rendirá Lucy de Gattás Cuarto Informe de Actividades

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, presentará su Cuarto Informe de Actividades el miércoles 29 de octubre de 2025, donde dará a conocer logros y acciones en favor de los sectores más vulnerables de la Capital, y Corazón de Tamaulipas.

El Teatro Amalia G. de Castillo Ledón del Centro Cultural será sede de la ceremonia donde, a partir de las 18 horas, expondrá ante la sociedad civil y la iniciativa privada cifras, historias de vida y programas de asistencia social con que se ha reducido la desigualdad social en su gestión.

Conforme a la política humanista de la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Lucy de Gattás ha logrado fortalecer el rostro humano y sensible de la institución con acciones encauzadas a proteger a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez, y familia, estarán presentes en al acto protocolario del Cuarto Informe de Actividades que será transmitido a la población a través de las redes sociales del Sistema DIF Municipal y Gobierno de Victoria.