Actividad económica de Tamaulipas crece 3.3%: INEGI

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La economía de Tamaulipas se consolidó como una de las más dinámicas en el país, al registrar un crecimiento anual de 3.3% en el segundo trimestre de 2025 de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI.

Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía del estado dio a conocer que además de su expansión anual, en su comparación trimestral, el ITAEE reporta un crecimiento de 1.6% el mayor en los últimos 11 trimestres. El crecimiento de la actividad económica del estado deriva principalmente del aumento del 6.8% del sector primario y un 5.8% en el sector secundario.

“Con la política económica del gobernador Américo Villarreal que brinda confianza a la inversión, acompaña a la industria establecida y brinda apoyos y financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, Tamaulipas está creciendo y fortaleciendo su liderazgo como un polo de desarrollo del norte de México”, expresó.

Explicó que el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI incorpora información preliminar de distintas actividades económicas, como las agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios. El ITAEE se considera como un indicador de tendencia o dirección de la economía, a nivel estatal y en el corto plazo.

Cantú Deándar destacó que hace unas semanas, el INEGI ubicó a Tamaulipas en el 3er. Lugar de crecimiento industrial consolidando su papel como una de las economías industriales más dinámicas del país.

Indicó que en lo que va de la actual administración estatal, ya suman 151 proyectos de inversión confirmados que representan una inversión global acumulada nacional e internacional de 20 mil millones de dólares.