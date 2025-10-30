Marco Antonio Vázquez Villanueva

La carnita asada…

Los políticos, casi por lo general, son la personificación de aquella canción de Shakira (de cuando era mi novia), son “ciegos, torpes, sordomudos”, y quizá mucho más, porque después de “perder” todas las facultades físicas que pueden conectarlos con la sociedad traen extraviado hasta el sentido común.

Hay sus excepciones, quizá las que confirman la regla, la de aquellos políticos que hasta en lo trivial descubren o buscan las fallas de nuestro sistema, lo que puede corregirse, lo que debe corregirse y hasta cómo hacerlo.

Mire, un ejemplo de esto último que le cuento lo ofreció el gobernador Américo Villarreal en un evento coordinado con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para recibir la recertificación del rastro que está en la Facultad de Veterinaria, ahí no solo adelantó que está trabajando para combatir las verdaderas injusticias que se cometen en el campo, contra los productores, contra quienes se dedican a las actividades primarias en nuestro Estado.

Sin pelos en la lengua habló del agandalle del que son víctimas los productores de carbón, de lo que urge hacer con los productores de naranja, limón, de granos, y no se quedó ahí, habló de la urgencia de crear infraestructura que permita a los pequeños productores de ganado menor, de cabras, borregas, cerdos y gallinas, tener más oportunidad de comercializar sus animales y derivados a buen precio.

“Ustedes saben cuanto recibe cada productor de carbón, 2 pesos con sesenta centavos por kilo y una bolsa, aún sin especificaciones, de esas negras, sin más nada, los revendedores la colocan hasta en 70 pesos en las tiendas a las que usted y yo vamos cuando hay que hacer la reunión”, dijo para explicar lo que tienen planeado que no es otra cosa que darle formalidad a este negocio para que todo se haga dentro de las normas y la ganancia real se quede en los productores no en quienes les compran el carbón tan barato, a quienes los agandallan, es decir, trabajar en una empresa empacadora y comercializadora para las regiones donde se produzca el mismo.

De ello siguió con los problemas de los pequeños productores de cabrito y la necesidad de que el rastro de Veterinaria de la UAT, ese que acaba de ser recertificado con Tipo Inspección Federal, cuente con infraestructura para ese tipo de ganado, luego para los ovinos, después para procesar carne de gallina.

“Porque lo mismo que a los productores de carbón les pasa a ellos, hay personas que van a buscar estos animales hasta nuestras comunidades y los pagan muy baratos, con un rastro la carne tendría un precio real, cercana a como se ofrece a quien la consume y sería para el productor la verdadera ganancia, para quien hace el mayor trabajo”, habría explicado.

Vaya pues, con los dichos el gobernador Américo Villarreal da una muestra clara de que tiene un diagnostico real de lo que sucede en nuestro campo, también adelanta que está preocupado y ocupado en resolver de raíz el problema, de hacer llegar la ganancia a los productores primarios en un acto de justicia.

Y si, también muestra el gobernador que está con todos los sentidos atento a Tamaulipas, que ve, escucha, y ahora habla de lo que le acontece a los más débiles de la cadena de producción, pero le decía, también con su discurso demostró sabe como solucionar y que no ha perdido el mejor de los sentidos para el político, el sentido común, lo tiene alerta, al grado de que una cosa tan trivial, como una fiesta de amigos o familia, desató toda una estrategia para detectar porque nuestros productores están tan mal y, más que eso, como poder solucionarles ese problema y así es la vida, cuando se quiere resolver las respuestas se encuentran hasta en la carnita asada…

ES LA UAT ÚNICA INSTITUCIÓN CON INSTALACIONES TIPO INSPECCIÓN FEDERAL, RECIBE GOBERNADOR RECERTIFICACIÓN… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se consolidó como la única institución de educación superior en México que cuenta con un Rastro Tipo Inspección Federal (TIF), al obtener la certificación oficial para la ampliación de su sala de corte y deshuesadero, producción terminada, almacén, empaque y andenes de carga, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ).

Durante la ceremonia que encabezó el gobernador Américo Villarreal Anaya y autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el rector Dámaso Anaya destacó que este logro es un ejemplo de innovación, vinculación productiva e institucional con impacto en el desarrollo económico de Tamaulipas.

En este marco, el gobernador reconoció a la UAT por consolidarse como un referente nacional en innovación agropecuaria y por sumar esfuerzos a una nueva forma de hacer política basada en el humanismo, la transformación y el bienestar social.

Por su parte, el rector resaltó que el rastro universitario inició como un sueño compartido entre docentes, estudiantes y productores tamaulipecos, subrayando que hoy se refleja en una infraestructura moderna, eficiente y digna.

Detalló que en este rastro se procesan semanalmente entre 70 y 90 reses, con capacidad para alcanzar hasta 100 sacrificios diarios, integrando en sus procesos la enseñanza, la ciencia y la producción, luego de subrayar que esta certificación avala el cumplimiento de las más estrictas normas de inocuidad y bienestar animal, fortaleciendo el prestigio académico y científico de la UAT.

Dámaso Anaya destacó que, en sinergia con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como con el sector ganadero, se busca impulsar la producción de carne de calidad para el mercado nacional y de preexportación, a la vez que se mantienen conversaciones con empresas interesadas en establecer vínculos comerciales con Tamaulipas.

Señaló que, frente a otros estados como Durango, Coahuila y Sonora, que también desarrollan proyectos similares, la certificación obtenida por la UAT coloca a Tamaulipas entre las tres entidades más competitivas del país en producción de carne certificada.

El rector expresó su gratitud al gobernador Américo Villarreal Anaya por creer en la educación como la herramienta más poderosa para transformar el destino de Tamaulipas, por impulsar políticas que favorecen la innovación, fortalecer la infraestructura universitaria, y por entender que el futuro del estado se construye con ciencia, tecnología y humanidad.

En representación del Ing. Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe del SENASICA, el Lic. Leandro David Soriano García hizo entrega de la certificación y felicitó a la UAT y al Gobierno del Estado por fortalecer el rastro universitario.

Puntualizó que este logro posiciona a la UAT y a Tamaulipas en un nivel competitivo nacional e internacional, y abre la posibilidad de exportar productos a 64 países, garantizando carne de alta calidad, inocuidad y trazabilidad.

En ese sentido, anunció que se trabaja en un convenio para fortalecer la capacitación de veterinarios y técnicos, además de promover la participación de la Universidad en el Programa Integral de Producción de Carne.

Al evento asistieron funcionarios estatales, representantes del sector ganadero, diputados, empresarios, docentes, investigadores y estudiantes, quienes atestiguaron este importante paso en la consolidación de un modelo universitario que integra la investigación científica, la vinculación social y el desarrollo productivo

RENDIRÁ LUCY DE GATTÁS CUARTO INFORME AL FRENTE DEL DIF VICTORIA… La presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, presentará su Cuarto Informe de Actividades el miércoles 29 de octubre de 2025, donde dará a conocer logros y acciones en favor de los sectores más vulnerables de la Capital, y Corazón de Tamaulipas.

El Teatro Amalia G. de Castillo Ledón del Centro Cultural será sede de la ceremonia donde, a partir de las 18 horas, expondrá ante la sociedad civil y la iniciativa privada cifras, historias de vida y programas de asistencia social con que se ha reducido la desigualdad social en su gestión.

Conforme a la política humanista de la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Lucy de Gattás ha logrado fortalecer el rostro humano y sensible de la institución con acciones encauzadas a proteger a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez, y familia, estarán presentes en al acto protocolario del Cuarto Informe de Actividades que será transmitido a la población a través de las redes sociales del Sistema DIF Municipal y Gobierno de Victori

