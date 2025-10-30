Plan emergente de bacheo avanza y no se detiene: Lalo Gattás

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- El Plan Emergente de Bacheo no se detendrá hasta devolver la movilidad, seguridad y dignidad a las calles de la Capital y Corazón de Tamaulipas, afirmó el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, al dar a conocer el avance de las acciones de rehabilitación de vialidades en la ciudad.

En conferencia de prensa, acompañado del secretario de Obras Públicas Eusebio Alfaro Reyna y el vocero del programa Jorge Bello Méndez, informó que en la primera semana de trabajo se aplicaron 2000 metros cuadrados de carpeta asfáltica en tres polígonos; y 500 más por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) en superficie por reparación de fugas.

“Estamos trabajando intensamente con orden, planeación y compromiso para devolverle a Victoria las calles que merece” aseguró Gattás Báez al solicitar paciencia y comprensión a la ciudadanía por el inconveniente que puedan generar las cuadrillas de bacheo en los sectores donde se llevan a cabo los trabajos.

Por su parte, Bello Méndez destacó que el Plan Emergente de Bacheo se aplica a lo largo y ancho de las avenidas Michoacán, Berriozábal, 13 Gaspar de la Garza, Avenida Sulaimán, Carlos Adrián Avilés y Tenochtitlan; y en una segunda etapa incluirá el acceso a colonias y fraccionamientos de los distintos sectores de la ciudad.